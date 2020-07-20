В понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский, в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета высказался о трагедии, назвав ее позором для страны.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Беларуси, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего - за право гражданина на свободную мысль и слово. И обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами", - говорится в сообщении.

Кроме того, убийство Шеремета Зеленский назвал потерей для всех "независимых СМИ и журналистов", а также позором для страны.

"У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отобрать жизнь. Его дерзкое убийство - потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление - позор для Украины. Дело Павла Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества", - заявил президент.

Также Владимир Зеленский уточнил, что важно показать миру исполнителей и заказчиков данного преступления.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте вскоре после взрыва.

В декабре 2019-го полиция провела обыски и сообщила о подозрении нескольким людям: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.

"Страна" также рассказывала, что в четверг, 16 июля, Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ее оставили под стражей до 13 сентября. А с Инны Грищенко, которая также фигурирует в деле, суд решил снять электронный браслет.