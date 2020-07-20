Сегодня в Польше сообщили, что за коррупцию задержали Славомира Новака, который при Порошенко руководил "Укравтодором".

Новак - один из "варягов польского призыва", сменивших грузинских реформаторов в украинском правительстве и госкомпаниях.

Эти менеджеры получали в Украине большие деньги, хотя у себя на родине имели скорее дурную славу, нежели имидж серьезных профессионалов. Многие из них не столько реформировали вверенные им отрасли, сколько исполняли роль "смотрящих" от зарубежных организаций.

Что же до Славомира Новака - то он зарабатывал в Украине больше, чем польский премьер-министр, да еще и возглавлял самое "взяточное" ведомство. Польские СМИ сообщают, что именно по поводу работы Новака в "Укравтодоре" открыто уголовное дело. Которое уже расследуют и в Украине.

Разбирались в деталях этой истории.

Что заявили в польском и украинском НАБУ

Сегодня сотрудники Центрального антикоррупционного бюро в Гданьске задержали трех человек, подозреваемых в коррупции и действующих в рамках организованной преступной группы.

Среди задержанных оказался, как его называют в пресс-релизе ведомства, Славомир Н. - "бывший член польского парламента, бывший министр транспорта и бывший начальник Национальной автомобильной дорожной службы Украины (Укравтодор)".

Судя по регалиям, это именно Славомир Новак, который возглавлял "Укравтодор" на протяжении трех лет.

Кроме Новака задержали бизнесмена из Гданьска, президента Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоту, а также бывшего военного Дариуша Завадку.

Местные СМИ пишут, что задержанный вместе с Новаком военный - это бывший вице-президент (2013-2016) компании PERN, которая управляет польской частью нефтепровода "Дружба" из России в Европу.

Дариуш Завадка, бывший военный и экс-вице-президент компании, управляющей польской частью нефтепровода "Дружба"

"Расследование касается подозрения как в коррупции, так и в деятельности организованной преступной группы", - говорится в сообщении.

Польские СМИ дают чуть больше информации о том, что вменяют Новаку.

"После того как Славомир Н. был доставлен в районную прокуратуру в Варшаве, ему предъявили шесть обвинений, связанных с периодом, когда он руководил Украинской государственной автомобильной службой - Укравтодор", - пишет издание Polish News.

То есть задержали Новака за преступления на территории Украины.

Это подтверждается еще и тем, что участие в следствии принимают украинские антикоррупционные ведомства - САП и НАБУ.

Наше антикоррупционное бюро тоже сделало заявление на этот счет.

"НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Следственные действия осуществляют силами международной следственной группы в офисах "Укравтодора",

компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши - предполагаемых участников преступной организации.

В ходе следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывший руководитель "Укравтодора", гражданин Польши", - говорится в сообщении НАБУ.

Также ведомство Артема Сытника опубликовало несколько фото с обыска в офисе "Укравтодора".

На одном из них видна надпись "Большое строительство" - задуманная Зеленским программа. А человек, запечатленный на этих фото, судя по прическе, глава компании Александр Кубраков. В чьем кабинете, вероятно, идет обыск.

В "Укравтодоре" подтвердили обыски и заявили, что они касаются периода с 2016 по октябрь 2019 года.

Что вменяют Новаку в Украине

Как рассказал и.о. главы САП Максим Грищук на состоявшейся позже пресс-конференции, Новак за годы работы в "Укравтодоре" получал взятки с подрядчиков.

"Один из эпизодов касается строительства дорог на территории Украины. Когда украинские компании проводили строительство, но по тем или иным причинам не могли этого сделать до конца или в определенные сроки, и.о. главы "Укравтодора" высказывал предложения, чтобы за определенное вознаграждение он решал их проблемы - касаемо продления договоров, избежания выплаты штрафных санкций", - заявил Грищук.

Делалось это так: на территории Польши создавалось предприятие, и за счет взяток, которые платились третьим лицам, наполнялся его уставной капитал.

"Таким образом не только получали неправомерную выгоду, а еще и легализовывали средства", - пояснил прокурор.

Второй эпизод - это предложение Новака создать совместную компанию с международной организацией по строительству дорог. "Он предлагал свои услуги для содействия. Чтобы 50% уставного капитала было предоставлено его людьми, которым он доверяет. Другие 50% - эта международная организация", - рассказал Грищук, добавив, что Новак планировал после отставки войти в набсовет созданной организации.

Это, как сказал прокурор, "вершина айсберга", но больше информации раскрывать отказался. "Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках расследования - 270 миллионов евро", - добавил шеф НАБУ Артем Сытник.

Он уточнил, что инициатором расследования стала украинская сторона, которая вышла на поляков. "Механизм получения неправомерной выгоды был разработан за пределами Украины. Польская сторона это задокументировала".

Новаку собираются вручить подозрение по статье 368, часть 4 - подкуп. Но это будет координироваться еще с Польшей. То есть не факт, что "пидозру" с украинской стороны Новаку вообще вручат. Санкция статьи - до 12 лет.

Три человека задержаны в Польше, еще одному объявляют подозрение в Украине. Кто это - Сытник не уточнил.

"Тикающая бомба". Чем известен Славомир Новак в Польше

Новак возглавлял украинское дорожное ведомство в 2016-2019 годах. Но уже перед переездом в Киев он был известным польским чиновником. Причем слава у него была в основном скандальной и связанной с коррупцией.

В 2011-2013 году Славомир был министром транспорта Польши. Интересно, что в отставку он подал после претензий прокуратуры о недостоверном декларировании.

Новак подал пять деклараций, в которых не указал часы Ulysse Nardin - их стоимость составляла 20 тысяч злотых. Обязательная сумма для декларирования - от 10 тысяч. После этого министр написал заявление об уходе, и президент Бронислав Коморовский принял отставку.

Часы, что интересно, заметили журналисты на одной из пресс-конференций. После чего и начался скандал. После публикаций польских СМИ на эту тему вокруг Новака родился мем "Тикающая бомба".

Пресса рассказывала, что у министра целая коллекция часов, которые он в декларацию не вносил.

Но этим дело не кончилось. На следующий год суд выписал Новаку штраф за утаенные от общества часы и дал ему условный срок с испытательным сроком на год.

В том же 2014 году вокруг Славомира начался кассетный скандал - издание Wprost опубликовало записи разговоров польских политиков. На одной из них Новак откровенно обсуждал с замминистра финансов Польши вопрос налоговой проверки бизнеса его жены.

На счета ее компании поступали средства, которые на записях Новак называет своими деньгами. То есть речь о сокрытии доходов.

Новак и его супруга Моника

По данным того же издания Polish News, на тех же пленках 2014 года есть общение Новака и задержанного с ним Дариуша Завадки.

В целом, часовой и кассетный скандалы практически уничтожили карьеру Славомира в Польше - хотя он был одним из самых перспективных соратников премьера Дональда Туска и считался человеком с большим политическим будущим. После отставки и суда звезда Новака закатилась.

Причем прямо в соседнюю Украину.

Утаил почти 200 тысяч. Приключения Новака в Украине

В 2016 году скандальный польский экс-министр возглавил "Укравтодор" - одну из самых взяткоопасных компаний. Ему дали украинское гражданство, но польское он не сдал и переехал в Киев. Правда, всю каденцию - до 2019 года - он проработал в статусе и.о.

Сторонники Новака перечисляют длинный список реформ, которые он произвел в отрасли. Смысла их обсуждать особо нет, поскольку качество дорог в стране кардинально не улучшилось.

Зато шеф дорожного монополиста отметился и здесь в ряде скандалов.

В начале 2019 года польские СМИ удивленно сообщили, что глава "Укравтодора" получает по 238 тысяч злотых в год - это порядка 60 тысяч долларов. И что такой зарплаты нет ни у одного министра или даже главы правительства в Варшаве.

При том что Украина гораздо беднее Польши. Пять тысяч долларов в месяц, которые в среднем получил Славомир Новак - это фантастические деньги для рядового украинца.

А в сентябре 2019 года НАЗК уличило Новака в декларировании недостоверных сведений за 2017 год.

"Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирование недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. гривен", - отметили тогда в НАПК.

Речь, видимо, об автомобиле Volvo V40, цену за который глава "Укравтодора" указал на уровне 600 тысяч гривен. НАЗК считает, что машина была куплена почти новой, и стоит она дороже.

Впрочем, почему ведомство "заметило" это упущение только через полтора года после публикации декларации Новака - непонятно. Видимо, это как-то было связано со сменой власти и скорой отставкой чиновника. Которая последовала в конце сентября.

"В негласной иерархии смотрящих Петра Порошенко этот Новак относился к вертикали Игоря Кононенко, который осенью прошлого года улетел из Украины сразу после задержания Олега Гладковского якобы на соревнования по теннису в Китай, и с тех пор, по всей видимости, не возвращался назад", - пишет у себя в Телеграм экс-нардеп Сергей Лещенко.

Украинское эхо задержания Новака

С чем именно связано польское и украинское следствие по Новаку - формально уже известно. Однако также немаловажно в этом деле, что НАБУ пришло с обыском в кабинет к новому главе "Укравтодора" - ставленнику Офиса президента Александру Кубракову.

Кубраков - один из хедлайнеров проекта Зеленского "Большое строительство". Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко часто появляется с ним на публике, где докладывает о ходе стройки (на фото Кубраков справа от Тимошенко).

То есть задержание Новака стало, по сути, поводом для атаки антикоррупционных органов на корпорацию, курируемую Банковой.

Это происходит в рамках длящегося еще с весны противостояния между САП, НАБУ и Офисом президента. В Офисе президента, как уже рассказывала "Страна", пытаются поставить под свой контроль антикоррупционную вертикаль. Но пока с увольнением того же Артема Сытника есть проблемы - за него активно заступается Запад.

Одновременно НАБУ и САП контратакуют: на днях провели обыски и вручили "пидозры" в окружном админсуде Киева, которому подсудны решения властей (детальнее об этом в материале "Пидозры" судьям и одежда для Венедиктовой).

Не исключено, что и "дело Новака" - звено той же цепи, коль скоро обыски идут в кабинете близкого к Банковой начальника "Укравтодора".