Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить захвата Киево-Печерской Лавры набрала необходимые 25 000 подписей. И теперь ее должен рассмотреть президент.

Об этом свидетельствуют данные на сайте петиций к президенту.

В тексте петиции речь идет о том, чтобы договор с Украинской Православной Церковью по Лавре не разрывался, а здания не передавались ПЦУ.

"Мы, верующие Украинской православной церкви, просим Вас господин Президент, не допустить попытки незаконного захвата Киево-Печерской лавры и отклонить петицию № 22/092966-эп, целью которой является явное разжигание межконфессиональной вражды", — говорится в сообщении.

До окончания сбора подписей осталось еще семь дней, а петиция уже получила поддержку 25 058 украинцев.

Как сообщала "Страна", после снятие карантина с Киево-Печерской Лавры Виталий Кличко заявил, что в столице карантинные меры также сняли с Ионинского и Свято-Покровского монастырей.

Напомним, что недавно у предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия отметили День ангела.