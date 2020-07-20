В бюджете Украины предусмотрены 112 млн. гривен на финансирование трансплантологии. В Минздраве считают, что средств должно хватить до конца 2020 года.

Об этом на традиционной пресс-конференции в понедельник, 20 июля, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он также добавил, что диагностика смерти мозга и создание центров трансплант-координации - это одни из самых главных вызовов, которые стоят перед внедрением системы трансплантации в Украине.

"Прежде всего у нас есть неразвитость донорского этапа, которая связана с отсутствием устоявшейся практики диагностики смерти мозга. Хочу подчеркнуть, что диагностика смерти мозга должна происходить в любом случае независимо от того, может ли этот человек быть донором или нет", - заявил он.

Степанов также добавил, что необходимо обеспечить больницы соответствующим оборудованием: это газоанализаторы, лаборатории типирования клеток и тому подобное.

По его словам, вопрос лежит в плоскости развития трансплант-координации. "У нас создан центр трансплант-координации и сейчас нам надо создать такие центры и сеть трансплант-координаторов по всей стране. Это люди, которые непосредственно занимаются техническим обеспечением вопросов трансплантации", – рассказал он.

Глава Минздрава уточнил, что по состоянию на 20 июля существует 19 больниц по всей стране, которые могут делать трансплантацию органов и 6 больниц, которые могут делать трансплантацию костного мозга.

Напомним, что 16 июля на пресс-конференции министр здравоохранения заявил, что в Минздраве есть четкий план по трансплантации, а в Украине также впервые предполагается финансирование аллогенной трансплантации костного мозга, в частности, получение донорского материала из Всемирной ассоциации доноров костного мозга.

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