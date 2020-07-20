В Украине коронавирусом заразились около 4 000 детей и почти 8 000 медиков - Степанов
По состоянию на утро понедельника, 20 июля, число заразившихся коронавирусом медиков в Украине составляет уже 7 985 человек. За сутки Covid-19 выявили еще у 27 сотрудников сферы здравоохранения.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.
Так, по его словам, из 59 493 человек, которые заражались коронавирусом в Украине, 4 204 - дети, 7 985 - медицинские работники.
При этом за сутки коронавирус подтвердили у 27 медработников и у 34 детей. Госпитализированы 134 человека.
Напомним, 20 июля стало известно, что за прошлые сутки коронавирус в Украине обнаружили у 651 человека.
Также мы писали, что в ООН предупредили о глобальном голоде и нищете из-за коронавируса.