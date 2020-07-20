В понедельник, 20 июля, в 11:00 в Верховной Раде состоится итоговая пресс-конференция председателя парламента Украины Дмитрия Разумкова. Ранее он дал нам эксклюзивное интервью.

Корреспондент "Страны" сообщает с места событий, что журналистов пока запустили в кулуары парламента, а где-то в 10:30 запустят в сессионный зал, где и состоится пресс-конференция Дмитрия Разумкова.

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", Дмитрий Разумков закрыл третью сессию IX созыва Рады. 21 июля состоится внеочередное заседание.

Отметим, что он не верит в возможность нового госпереворота в Украине. Разговоры о госперевороте пошли после назначения Александра Турчинова главой штаба партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Также поговаривают, что к заговорщикам может присоединиться глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, что журналисты призывают народных депутатов отказаться от рассмотрения репрессивного законопроекта "О медиа".

По словам Дмитрия Разумкова, среди парламентариев нет единства по поводу этого скандального законопроекта.