В понедельник утром, 20 июля, лидеры Евросоюза собрались на новое пленарное заседание, на котором планировалось договориться о плане спасения экономики объединения от коронавирусного кризиса. Однако через пару минут заседание закрылось без достижения результата.

Об этом сообщил спикер президента Европейского совета Баренд Лейц у себя на странице в Twitter.

Так, около 06.00 по Брюсселю он написал, что лидеры Евросоюза вернулись на пленарное заседание после долгого перерыва.

"На четвертый день саммита Европейского Совета его председатель завершил пленарное заседание. Двадцать семь стран ЕС встретятся позднее сегодня в 14.00", - говорится в сообщении.

Однако уже через пару минут Лейц сообщил, что заседание завершилось, а лидеры Евросоюза намерены встретиться около 16:00.

Уточним, что на заседании лидеры ЕС обсуждают предложенный фонд восстановления объемом в 750 млн евро и бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы, общей сумой свыше одного триллиона евро.

Несколькими днями ранее мы писали, что в Брюсселе лидеры стран Евросоюза второй день пытались договориться о формировании долгосрочного бюджета, который призван помочь экономике блока пережить коронавирусный кризис.

Ранее мы писали, что наименьшая рецессия на фоне коронавирусного кризиса среди всех стран Евросоюза ожидается в Польше. В этом году экономика этой страны упадет на 4,6%, при общих для ЕС показателях сокращения в 8,7%.