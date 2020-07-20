В Польше задержали бывшего главу "Укравтодора" Новака

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака, а также экс-министра транспорта Польши.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин у себя на странице в Twitter.

Так, экс-главу "Укравтодора" подозревают в коррупции и организации преступной группы с целью отмывания денег.

Кроме него, задержали также бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска. Детали дела Зарин пообещал рассказать позже.

Поляк Славомир Новак ушел из "Укравтодора" в конце сентября 2019 года. А возглавил он ведомство в 2016 году, чтобы "сделать в Украине европейские дороги".

Польские СМИ отмечали, что Новак получает в Украине баснословные деньги: его зарплата оказалась выше, чем у премьер-министра этой страны.