В Польше задержали бывшего главу "Укравтодора" Новака
Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака, а также экс-министра транспорта Польши.
Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин у себя на странице в Twitter.
Так, экс-главу "Укравтодора" подозревают в коррупции и организации преступной группы с целью отмывания денег.
Кроме него, задержали также бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска. Детали дела Зарин пообещал рассказать позже.
Поляк Славомир Новак ушел из "Укравтодора" в конце сентября 2019 года. А возглавил он ведомство в 2016 году, чтобы "сделать в Украине европейские дороги".
Польские СМИ отмечали, что Новак получает в Украине баснословные деньги: его зарплата оказалась выше, чем у премьер-министра этой страны.