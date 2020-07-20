По состоянию на 09.00 понедельника, 20 июля в Украине зафиксирован 651 новый случай инфицирования коронавирусом Covid-19. За сутки выздоровело 560 пациентов.

Всего официально зафиксирован 59 493 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 1 498 смертельных. При этом 31 439 пациентов выздоровело. Всего проведено 881 907 тестирований методом ПЦР. Об этом сообщает Минздрав в соцсети.

Выявленные случаи Covid-19 по областям на 20 июля:

Львовская область - 8 115 случаев;

г. Киев - 6 961 случай;

Черновицкая область - 5 332 случая;

Ровенская область - 5 144 случая;

Закарпатская область - 4 440 случаев;

Ивано-Франковская область - 3 536 случаев;

Киевская область - 3 308 случаев;

Волынская область - 3 281 случай;

Харьковская область - 3 033 случая;

Одесская область - 2 573 случая;

Тернопольская область - 2 456 случаев;

Винницкая область - 2 317 случаев;

Житомирская область - 1 602 случая;



Днепропетровская область - 1 209 случаев;

Хмельницкая область - 980 случаев;

Черкасская область - 845 случаев;

Донецкая область - 794 случая;

Кировоградская область - 682 случая;



Запорожская область - 678 случаев;

Черниговская область - 642 случая.



Николаевская область - 522 случая;



Сумская область - 371 случай;



Полтавская область - 353 случая;



Херсонская область - 213 случаев;

Луганская область - 106 случаев;



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 июля 2020 года в Центр поступило 703 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 108 910 сообщений о подозрении на Covid-19.

Как сообщала "Страна", в украинской армии коронавирусом типа Covid-19 за сутки заразились 13 человек. Всего болеют 140 военнослужащих.

Напомним, что в "скорой помощи" Бердянска произошла вспышка Covid-19. Количество зараженных увеличилось до 10 человек.

Также известно, что ослабить карантин не могут Харьковская, Одесская и еще шесть областей Украины.