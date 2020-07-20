Минздрав показал свежую статистику распространения Covid-19 по регионам Украины
По состоянию на 09.00 понедельника, 20 июля в Украине зафиксирован 651 новый случай инфицирования коронавирусом Covid-19. За сутки выздоровело 560 пациентов.
Всего официально зафиксирован 59 493 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 1 498 смертельных. При этом 31 439 пациентов выздоровело. Всего проведено 881 907 тестирований методом ПЦР. Об этом сообщает Минздрав в соцсети.
Выявленные случаи Covid-19 по областям на 20 июля:
Львовская область - 8 115 случаев;
г. Киев - 6 961 случай;
Черновицкая область - 5 332 случая;
Ровенская область - 5 144 случая;
Закарпатская область - 4 440 случаев;
Ивано-Франковская область - 3 536 случаев;
Киевская область - 3 308 случаев;
Волынская область - 3 281 случай;
Харьковская область - 3 033 случая;
Одесская область - 2 573 случая;
Тернопольская область - 2 456 случаев;
Винницкая область - 2 317 случаев;
Житомирская область - 1 602 случая;
Днепропетровская область - 1 209 случаев;
Хмельницкая область - 980 случаев;
Черкасская область - 845 случаев;
Донецкая область - 794 случая;
Кировоградская область - 682 случая;
Запорожская область - 678 случаев;
Черниговская область - 642 случая.
Николаевская область - 522 случая;
Сумская область - 371 случай;
Полтавская область - 353 случая;
Херсонская область - 213 случаев;
Луганская область - 106 случаев;
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 июля 2020 года в Центр поступило 703 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 108 910 сообщений о подозрении на Covid-19.
Как сообщала "Страна", в украинской армии коронавирусом типа Covid-19 за сутки заразились 13 человек. Всего болеют 140 военнослужащих.
Напомним, что в "скорой помощи" Бердянска произошла вспышка Covid-19. Количество зараженных увеличилось до 10 человек.
Также известно, что ослабить карантин не могут Харьковская, Одесская и еще шесть областей Украины.