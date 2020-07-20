В этом году абитуриенты столкнулись с проблемами, вызванными призывом в армию.
Его продлили до 31 июля, в то время, как итоги вступительной кампании станут известны только в сентябре. В результате возникла ситуация, когда у потенциальных призывников, возрастом от 18 до 27 лет, и которые собрались поступать или продолжать обучение в вузе, не наступили обстоятельства, позволяющие отсрочить призыв.
Это уже послужило причиной для скандальных случаев, когда абитуриентов задерживали в военкоматах. Кроме того неразберихи добавил и президентский указ, который противоречит решению Кабмина для призывников в возрасте от 18 до 20 лет.
Разбирались, как будут призывать в армию абитуриентов в этом году.
Правовая коллизия с призывниками
У военкоматов из года в год идут попытки вручить повестки, не дожидаясь, пока абитуриенты станут студентами и получат автоматическую отсрочку. В прошлом году эту проблему пытались решить - министр обороны Андрей Загороднюк выступил с разъяснением, что 18-19 летних будут призывать только добровольно.
Но в этом году президент Владимир Зеленский издал указ от 16 января, в котором говорится, что призывать в армию можно с 18 лет. О письменном заявлении на согласие от призывников в указе не упоминается. В документе говорится, что призыву подлежат те, кто не имеет права на увольнение или отсрочку (причиной для нее является в том числе учеба в вузе).
Указ появился еще до коронавируса, который внес новые коррективы.
Из-за карантина точно узнать, поступили они или нет, абитуриенты смогут лишь в сентябре. Сроки призывной кампании тоже сместили, но она все равно заканчивается раньше, чем станут известны результаты - до 31 июля. Что открывало возможности забирать даже тех, кто успешно зачислен на учебу в вузе.
Тем более, что формулировка, не упоминающая добровольность призыва для 18-летних, содержится и в законе "О военной обязанности и военной службе".
"На срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27 лет и не имеющие права на увольнение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в статье №15.
Правда, еще в феврале - то есть после выхода указа президента - Кабмин издал распоряжение, что парней 18-19 лет будут призывать только по желанию и письменному заявлению (то, о чем говорил Загороднюк и позже подтвердил новый глава Минобороны Андрей Таран).
В результат возникла коллизия, которую военкоматы, страдающие от недобора призывников, начали трактовать в свою пользу. Как уже писала "Страна" некоторым абитуриентам, которые ссылаются на постановление Кабмина, отвечают, что закон и указ президента имеют более высокую юридическую силу.
После таких случаев в МОН заявили, что абитуриенты массово обращаются в учреждения высшего образования по поводу получения повесток от военкоматов. И обратились к Минобороны с просьбой урегулировать вопрос.
Что делать призывникам-абитуриентам?
Выступая в Верховной Раде три дня назад министр обороны Андрей Таран повторил тезис, что призывать в армию 18 и 19-летних будут только на добровольной основе. Он напомнил, что об этом говорится в постановлении Кабмина от 26 февраля 2020 года.
"Правительство приняло решение, что граждане возрастом 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", - сказал Андрей Таран.
Что касается тех, кто получает степень магистра и абитуриентов старше 19 лет, то, чтобы получить отсрочку от призыва до осени 2020 (до 1 октября 2020 года. - Ред.), они должны показать справку из вуза.
Какую именно - частично этот вопрос разъяснили в Минобразования. В МОН послали официальное письмо руководителям вузов, где призвали оформлять абитуриентам предварительную регистрацию, которая послужит основанием для отсрочки в военкомате.
Согласно тексту письма, призывник сможет получить отсрочку, если у него есть:
- Регистрация на ВНО в 2020 году
- Наличие сертификата ВНО за предыдущие годы (для тех конкурсных предложений которые это предусматривают),
- Регистрация на единый вступительный экзамен,
- Регистрация на единый профессиональный вступительный экзамен.
Вузам рекомендовали предоставлять справки, чтобы подтвердить намерения абитуриентов участвовать в конкурсном отборе.
При этом есть определенные нюансы, не слишком приятные для призывника.
В ответе Минобороны на депутатский запрос от 6 июня говорилось, что 18-19 летние абитуриенты, которые подлежат призыву, но служить не собираются, должны все равно явиться в военкомат.
Там им придется пройти медосмотр и подать заявление на имя главы районной (городской) призывной комиссии - с просьбой ходатайствовать о предоставлении отсрочки согласно ч. 15 ст 17 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Главам областных комиссариатов в Минобороны рекомендовали предоставлять такие отсрочки.
То есть с одной стороны министр заявляет, что призывников этого возраста будут забирать в армию только на добровольной основе, с другой стороны - нужно все равно идти в военкомат и писать заявление с просьбой об отсрочке. Что на практике может обернуться отказом в отсрочке и службой в армии по причинам, указанным выше - закон и указ президента никаких данных о "добровольном призыве" не содержат.
Единственный выход - в Минобороны советуют при возникновении спорных вопросов звонить на горячую линию министерства (0 800 50 04 42).