В этом году абитуриенты столкнулись с проблемами, вызванными призывом в армию.

Его продлили до 31 июля, в то время, как итоги вступительной кампании станут известны только в сентябре. В результате возникла ситуация, когда у потенциальных призывников, возрастом от 18 до 27 лет, и которые собрались поступать или продолжать обучение в вузе, не наступили обстоятельства, позволяющие отсрочить призыв.

Это уже послужило причиной для скандальных случаев, когда абитуриентов задерживали в военкоматах. Кроме того неразберихи добавил и президентский указ, который противоречит решению Кабмина для призывников в возрасте от 18 до 20 лет.

Разбирались, как будут призывать в армию абитуриентов в этом году.

Правовая коллизия с призывниками

У военкоматов из года в год идут попытки вручить повестки, не дожидаясь, пока абитуриенты станут студентами и получат автоматическую отсрочку. В прошлом году эту проблему пытались решить - министр обороны Андрей Загороднюк выступил с разъяснением, что 18-19 летних будут призывать только добровольно.

Но в этом году президент Владимир Зеленский издал указ от 16 января, в котором говорится, что призывать в армию можно с 18 лет. О письменном заявлении на согласие от призывников в указе не упоминается. В документе говорится, что призыву подлежат те, кто не имеет права на увольнение или отсрочку (причиной для нее является в том числе учеба в вузе).

Указ появился еще до коронавируса, который внес новые коррективы.

Из-за карантина точно узнать, поступили они или нет, абитуриенты смогут лишь в сентябре. Сроки призывной кампании тоже сместили, но она все равно заканчивается раньше, чем станут известны результаты - до 31 июля. Что открывало возможности забирать даже тех, кто успешно зачислен на учебу в вузе.

Тем более, что формулировка, не упоминающая добровольность призыва для 18-летних, содержится и в законе "О военной обязанности и военной службе".

"На срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27 лет и не имеющие права на увольнение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в статье №15.

Правда, еще в феврале - то есть после выхода указа президента - Кабмин издал распоряжение, что парней 18-19 лет будут призывать только по желанию и письменному заявлению (то, о чем говорил Загороднюк и позже подтвердил новый глава Минобороны Андрей Таран).

В результат возникла коллизия, которую военкоматы, страдающие от недобора призывников, начали трактовать в свою пользу. Как уже писала "Страна" некоторым абитуриентам, которые ссылаются на постановление Кабмина, отвечают, что закон и указ президента имеют более высокую юридическую силу.

После таких случаев в МОН заявили, что абитуриенты массово обращаются в учреждения высшего образования по поводу получения повесток от военкоматов. И обратились к Минобороны с просьбой урегулировать вопрос.

Что делать призывникам-абитуриентам?

Выступая в Верховной Раде три дня назад министр обороны Андрей Таран повторил тезис, что призывать в армию 18 и 19-летних будут только на добровольной основе. Он напомнил, что об этом говорится в постановлении Кабмина от 26 февраля 2020 года.

"Правительство приняло решение, что граждане возрастом 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", - сказал Андрей Таран.

Что касается тех, кто получает степень магистра и абитуриентов старше 19 лет, то, чтобы получить отсрочку от призыва до осени 2020 (до 1 октября 2020 года. - Ред.), они должны показать справку из вуза.

Какую именно - частично этот вопрос разъяснили в Минобразования. В МОН послали официальное письмо руководителям вузов, где призвали оформлять абитуриентам предварительную регистрацию, которая послужит основанием для отсрочки в военкомате.

Согласно тексту письма, призывник сможет получить отсрочку, если у него есть:

Регистрация на ВНО в 2020 году Наличие сертификата ВНО за предыдущие годы (для тех конкурсных предложений которые это предусматривают), Регистрация на единый вступительный экзамен, Регистрация на единый профессиональный вступительный экзамен.

Вузам рекомендовали предоставлять справки, чтобы подтвердить намерения абитуриентов участвовать в конкурсном отборе.

При этом есть определенные нюансы, не слишком приятные для призывника.

В ответе Минобороны на депутатский запрос от 6 июня говорилось, что 18-19 летние абитуриенты, которые подлежат призыву, но служить не собираются, должны все равно явиться в военкомат.

Там им придется пройти медосмотр и подать заявление на имя главы районной (городской) призывной комиссии - с просьбой ходатайствовать о предоставлении отсрочки согласно ч. 15 ст 17 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Главам областных комиссариатов в Минобороны рекомендовали предоставлять такие отсрочки.

То есть с одной стороны министр заявляет, что призывников этого возраста будут забирать в армию только на добровольной основе, с другой стороны - нужно все равно идти в военкомат и писать заявление с просьбой об отсрочке. Что на практике может обернуться отказом в отсрочке и службой в армии по причинам, указанным выше - закон и указ президента никаких данных о "добровольном призыве" не содержат.

Единственный выход - в Минобороны советуют при возникновении спорных вопросов звонить на горячую линию министерства (0 800 50 04 42).