В понедельник ночью, 20 июля, в курортном поселке городского типа Затока в Одесской области произошло возгорание построек баз отдыха "Гранит" и "Атлантида".

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"20 июля в 03. 50 в пгт Затока на территории базы отдыха "Гранит" возник пожар двух одноэтажных деревянных домов, административного здания, металлического сооружения для хозяйственных нужд с распространением пожара на два двухэтажных деревянных дома, аптеку базы отдыха "Атлантида", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спасателям удалось ликвидировать возгорание к шести часам. Огонь охватил 500 "квадратов". Жертв в результате инцидента нет.

В Затоке загорелись базы отдыха. Фото: dsns.gov.ua

Напомним, вчера в поселке Затока Одесской области в результате столкновения с гидроциклом погиб отдыхающий, который плавал на море на надувном матрасе. Его удалось госпитализировать, но медики оказались бессильны.

Также "Страна" рассказывала, что в Одесской области правоохранители расследуют смерть 17-летней украинки, которая отравилась суррогатным алкоголем. Медикам не удалось ее спасти.