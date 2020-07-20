В понедельник, 20 июля, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань подтвердил, что "черные ящики" сбитого в небе над Тегераном в январе украинского авиалайнера доставлены в Париж.

"Мы получили подтверждение, что "черные ящики" рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать", - говорится в Твиттер-сообщении.

Напомним, что помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд сообщил, что "черный ящик" был отправлен в Париж в сопровождении представителей иранских судебных властей и гражданской авиации.

Иранские эксперты не смогли получить необходимое специальное оборудование для самостоятельной расшифровки записей из-за действующих американских санкций.

Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что технические работы по расшифровке записей с черного ящика начнутся 20 июля.

We have received confirmation that the black boxes of Flight #PS752 have arrived in Paris where they are expected to be brought to the @BEA_Aero tomorrow morning for analysis.



Officials from @TSBCanada will be present. pic.twitter.com/AhBL12HZnk — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) July 19, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в столице Ирана сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Как сообщала "Страна", в Украине не согласны с версией властей Ирана о человеческой ошибке в крушении самолета МАУ. "У нас есть много вопросов, и мы нуждаемся в большом количестве авторитетных, непредвзятых, максимально объективных ответов о том, что случилось", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, что в группу экспертов по расшифровке черных ящиков сбитого самолета МАУ войдут двое экспертов из Украины.