Выборы в США. Рэпер Канье Уэст в бронике расплакался на встрече с избирателями, вспомнив про аборт. Видео
Известный рэп-исполнитель и участник президентских выборов-2020 Канье Уэст провел свою первую встречу с избирателями в статусе кандидата в президенты США. Она состоялась в воскресенье, 19 июля, в штате Южная Каролина.
Рэпер пришел на встречу в бронежилете с надписью "Security" и с нанесенным на затылке числом 2020.
На встрече Канье Уэст даже немного поплакал, вспоминая, как его мама отказалась делать аборт.
Президентские выборы в США назначены на вторник, 3 ноября 2020 года.
Мы разбирались, зачем Канье Уэсту баллотироваться в президенты США и как такой шаг может ударить по представителю Демпартии Джо Байдену.
Напомним, что Дональд Трамп уже сократил отставание от Джо Байдена. При этом ни один из них пока не набрал 50% поддержки жителей США.
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