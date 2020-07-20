Известный рэп-исполнитель и участник президентских выборов-2020 Канье Уэст провел свою первую встречу с избирателями в статусе кандидата в президенты США. Она состоялась в воскресенье, 19 июля, в штате Южная Каролина.

Рэпер пришел на встречу в бронежилете с надписью "Security" и с нанесенным на затылке числом 2020.

На встрече Канье Уэст даже немного поплакал, вспоминая, как его мама отказалась делать аборт.

Президентские выборы в США назначены на вторник, 3 ноября 2020 года.

Мы разбирались, зачем Канье Уэсту баллотироваться в президенты США и как такой шаг может ударить по представителю Демпартии Джо Байдену.

Напомним, что Дональд Трамп уже сократил отставание от Джо Байдена. При этом ни один из них пока не набрал 50% поддержки жителей США.