В Киеве установили памятник в честь убитого журналиста Павла Шеремета. Фото
В понедельник, 20 июля 2020, в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве открыли памятник в его честь.
Об этом передает корреспондент "Страны".
Памятный знак установили на улице Ивана Франко - неподалеку от дома, где жил Павел Шеремет, и на месте, где погиб.
Автором мемориала стал известный отечественный скульптор Назар Билык. Монумент выполнен в стиле белого листа бумаги с именем и фамилией убитого журналиста. На открытие памятника пришли коллеги и друзья Павла Шеремета, которые возложили цветы.
Фото: Страна
Мы разбирались, как журналистке Екатерине Сергацковой пришлось уехать из Киева после статей о связях ультраправых с партнерами Facebook.
Проблему связей украинских партнеров Facebook из организации StopFake с радикальными националистами впервые подняла еще в марте 2020 года "Страна".
Напомним, что в начале июля в Киеве состоялась акция радикалов в поддержку обвиняемых в убийстве Павла Шеремета.