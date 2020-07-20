По состоянию на утро понедельника, 20 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 651 человека. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 59 493 с начала эпидемии. Вчера, 19 июля общее число зараженных в нашей стране составляло 58 842 человека.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, всего в Украине от Covid-19 с начала эпидемии умерло уже 1 498 человек (прирост за сутки +13 человек), выздоровело 31 439 пациентов (+ 560 за сутки).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у главреда "Цензор.нет" Юрия Бутусова обнаружен коронавирус. Он был на ток-шоу вместе с нардепами.

Так же мы рассказывали, что в ООН предупредили о глобальном голоде и нищете из-за коронавируса.