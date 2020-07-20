Сегодня, 20 июля, начинается государственный визит в Украину федерального президента Швейцарии госпожи Симонетты Соммаруги. Киевских водителей уже предупредили о возможных проблемах на дорогах столицы.

Об этом Управление государственной охраны (УГО) сообщило в своем в Facebook.

"С 20 по 23 июля в связи с государственным визитом в Украину президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе.

Информируем, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением о Государственном Протоколе и Церемониале Украины, утвержденными Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года №746 / 2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, Управлением государственной охраны Украины обеспечивается государственная охрана.

Напоминаем, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать при осуществлении охранных мероприятий движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда в автомобильном транспорте глав иностранных государств, парламентов и правительств, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом, не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на конкретных местах или оставить их в соответствии со статьей 18 пункта 3 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украина и должностных лиц" и Указа Президента Украины от 3 октября 2006 №815 / 2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда данного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана", - пояснили в УГО.

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