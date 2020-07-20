В одном из ночных клубов Харькова произошел огнестрельный инцидент. Здесь после конфликта между посетителями вспыхнула стрельба, и двое мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Сообщение о пострадавших поступило в полицию от врачей скорой помощи. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Свидетелей и очевидцев инцидента в переулке Костюринский, 2, просим обратиться в Основянский отдел полиции по телефонам: 705-98-15, 0632031916 или 102. Следственно-оперативные действия продолжаются", - рассказали в полиции.

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