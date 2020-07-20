Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был экстренно госпитализирован в клинику для срочного медицинского обследования. У 84-летнего монарха врачи выявили воспаление желчного пузыря.

Об этом передает Reuters со ссылкой на Саудовское агентство печати.

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд - король Саудовской Аравии с 23 января 2015 года. До этого он с 2011 года занимал пост министра обороны. В 1963-2011 годах был губернатором провинции Эр-Рияд. Его предшественник Абдалла ибн Абдель-Азиз ас-Сауд умер в январе 2015 года после трехнедельной госпитализации из-за пневмонии. Ему было 90 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что Саудовская Аравия не пустит на хадж зарубежных паломников из-за коронавируса.