Король Саудовской Аравии оказался на больничной койке с воспалением желчного пузыря
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был экстренно госпитализирован в клинику для срочного медицинского обследования. У 84-летнего монарха врачи выявили воспаление желчного пузыря.
Об этом передает Reuters со ссылкой на Саудовское агентство печати.
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд - король Саудовской Аравии с 23 января 2015 года. До этого он с 2011 года занимал пост министра обороны. В 1963-2011 годах был губернатором провинции Эр-Рияд. Его предшественник Абдалла ибн Абдель-Азиз ас-Сауд умер в январе 2015 года после трехнедельной госпитализации из-за пневмонии. Ему было 90 лет.
Ранее "Страна" сообщала, что Саудовская Аравия не пустит на хадж зарубежных паломников из-за коронавируса.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.