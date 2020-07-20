В виртуальной реальности очередной массовый слив персональных данных. В открытом доступе оказалась личная информация около 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов.

Так, в сеть ушла персональная информация пользователей, в том числе IP-адреса, электронная почта, домашние адреса, пароли, модели телефонов, идентификаторы устройств пользователей и другая информация.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на израильскую компанию по кибербезопасности vpnMentor.

Утечка произошла у пользователей таких сервисов, как Rabbit VPN, Free VPN, UFO VPN, FAST VPN, Secure VPN и Super VPN.

Общий объем слитых данных - 1,2 ТБ. У многих приложений более одного миллиона скачиваний в Google Play и AppStore, а пользовательский рейтинг - выше 4,5.

Ранее "Страна" сообщала, что в Британии изъяли внутренние файлы Facebook по делу Cambrydge Analytica.