В сеть слили личные данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
В виртуальной реальности очередной массовый слив персональных данных. В открытом доступе оказалась личная информация около 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов.
Так, в сеть ушла персональная информация пользователей, в том числе IP-адреса, электронная почта, домашние адреса, пароли, модели телефонов, идентификаторы устройств пользователей и другая информация.
Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на израильскую компанию по кибербезопасности vpnMentor.
Утечка произошла у пользователей таких сервисов, как Rabbit VPN, Free VPN, UFO VPN, FAST VPN, Secure VPN и Super VPN.
Общий объем слитых данных - 1,2 ТБ. У многих приложений более одного миллиона скачиваний в Google Play и AppStore, а пользовательский рейтинг - выше 4,5.
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