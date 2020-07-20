Вчера, 19 июля, в России произошло очередное авиационное ЧП. Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту (2 пилота и 4 пассажира), вылетел из поселка Кырен в Бурятии в Иркутскую область и перестал выходить на связь. Стоит отметить, что в России это уже второй инцидент с Ан-2 за минувшую неделю.

Возможно, что Ан-2 совершил жесткую или аварийную посадку в Иркутской области.

"На борту 4 пассажира и 2 члена экипажа. Самолет на связь не выходит. Предварительно самолет находится в Иркутской области. Мог совершить жесткую или аварийную посадку. Судьба людей на борту неизвестна", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

На поиски вылетели два самолета Ан-2 и вертолет. Уже известно, что экипаж Ан-2 нарушил правила выполнения полетов - вылетел без уведомления. Пассажиры на борту тоже пилоты, им показывали район, где те должны были провести химобработку полей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Магадане при взлете рухнул Ан-2, 14 человек в больницах.