Вчера вечером, 19 июля, в США произошел очередной огнестрельный инцидент. Здесь группа неизвестных открыла огонь по людям в столице Штатов Вашингтоне (федеральный округ Колумбия - Ред.).

По данным полиции округа Колумбия, в ходе стрельбы девять человек получили ранения, один из них в итоге скончался. Об этом передает агентство Интерфакс.

У пяти человек ранения очень тяжелые. Все пострадавшие - взрослые, среди них одна женщина. Полиция все еще разыскивает возможных стрелков.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в США прибывшие на вызов для спасения самоубийцы полицейские пристрелили его через 4 секунды.

Так же мы рассказывали, что в США на пивном заводе сотрудник расстрелял пятерых коллег и покончил с собой.