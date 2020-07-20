На проспекте Гонгадзе возле жилого дома произошла драка со стрельбой с участием темнокожих людей.

Как информирует портал "Киев оперативный", причиной, по словам пострадавших, стал их цвет кожи. Пострадавшие - студенты КИСИ из Демократической Республики Конго. Их было три человека. По их словам, они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой.

Когда сели в автомобиль службы Bolt - к автомобилю подлетали 5 человек и с криками "чорні, що ви тут робите", достали их из автомобиля и начали бить.

Потом кто-то начал стрелять в воздух, местные люди вызвали полицию, "скинхеды из Ровненской области" услышали приближение спецсигналов и убежали.

Полицейские из подразделения полиции охраны, во время проведения поисков нападавших, нашли в лесу компанию молодых людей, которое очень громко и бурно обсуждали то, как "наказали приезжих" и как разбили стекло.

Все задержанные были в нетрезвом состоянии. Ничего умнее не придумали и сказали, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом решил познакомиться с ними.

Сотрудники следственно-оперативной группы настроены решительно и говорят, что очень похоже на то, что кто-то из "скинхедов" поедет в изолятор, согласно ст 208 КПК Украины.

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