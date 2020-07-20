На столичном Подоле злоумышленник спровоцировал с водителем конфликт, во время которого достал оружие и несколько раз выстрелил в мужчину. Сейчас правонарушитель задержан, и по данному факту начато уголовное производство, передает полиция Киева.

На месте происшествия правоохранители установили, что водитель такси подвозил мужчину на улицу Вышгородский. Во время движения пассажир в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять водителя.

Когда он остановил авто на адресе назначения, злоумышленник сначала отказался оплатить всю сумму, а потом устроил конфликт, в ходе которого достал оружие и сделал несколько выстрелов в оппонента.

Водитель госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи. Полицейские задержали 41-летнего местного жителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также изъяли оружие, из которого осуществлен выстрелы, для проведения соответствующих экспертиз.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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