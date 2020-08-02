Чтобы проверить работу холодильника, надо поставить в морозилку стакан со льдом и положить сверху монету. Такой "русский лайфхак" раскрыл болгарский журналист Георги Касабов порталу Fakti.bg.

Проверка особенно актуальна в период отпусков, когда люди надолго уезжают из дома и переживают, что продукты в морозильной камере могут испортиться. По словам журналиста, перед отъездом надо наполнить стакан водой и поставить в морозилку. Когда жидкость превратится в лед, сверху нужно положить монету.

По возвращении домой можно будет понять, были ли перебои с электричеством или проблемы в работе техники. Если монета опустилась на дно емкости, значит, вода успела растаять, а замороженные и охлажденные продукты могли испортиться за время отсутствия хозяев.

По мнению болгарского журналиста, этот способ проверки изобрели именно русские, и все они перед отпуском "оставляют в морозилке стакан с водой и монетой". В комментариях к статье пользователи написали, что это "умный ход", однако не все согласились с автором, что замораживать монеты привычно для русских.

Как сообщала "Страна", как на Волыни вор обнес дом и зачем-то насмерть заморозил кота в холодильнике.

Также мы писали, как Кличко показал лайфхак, как сэкономить время и бензин на дорогах Киева.