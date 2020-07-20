В Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Porter, он примет участие учениях Sea Breeze-2020, которые пройдут с Украиной. За ним следят силы Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Национальный центр управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца", - указано в сообщении.

Напомним, что Болгария принимает ежегодные морские учения "Sea Breeze 2020". Сейчас в них принимают участие 27 судов, 9 самолетов и 2 413 моряков из десяти стран: Болгарии, Бельгии, Грузии, Греции, Италии, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.

Мы писали, что две группы кораблей НАТО вошли в Черное море второй раз за год.