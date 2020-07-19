В США после загадочной стрельбы на берегу реки ранения получили 13 человек
В США в штате Иллинойс в городе Пиория в ночь на воскресенье произошла стрельба, в результате которой ранения получили 13 человек. Об этом сообщает WGLT.
"Управление полиции Пиории расследует стрельбу, повлекшую ранения десятка людей на берегу местной реки в воскресенье утром", - говорится в сообщении.
Офицер полиции Пиории Эми Дотсон заявил, что полицейские получили сообщение об инциденте в 4:45 утра. В районе, на момент начала стрельбы, собралось около 200 человек.
Двенадцать человек получили огнестрельные ранения. Два человека госпитализировали "скорой", а еще 11 - на частном транспорте.
Правоохранитель сообщил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, с огнестрельными ранениями в шею.
Информации о задержанных пока нет. Полиция проводит расследование инцидента.
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