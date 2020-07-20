Канадские нейробиологи, которые занимаются изучением мозговой активности, выяснили, как у людей появляются мысли. Они связали переходы состояний мозга, которые прослеживаются на аппарате фМРТ с мозговой активностью. Это поможет изучать мышление человека в состоянии покоя и возможно со временем приведет к чтению мыслей.

Статью авторы опубликовали в журнале Nature Communications.

Джордан Поппенк (Jordan Poppenk) и Джули Цэн (Julie Tseng) из Университета Куинс в Кингстоне предложили способ видеть конец одной мысли и начало другой на фМРТ (аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии). Нейробиологи собрали записи фМРТ 184 добровольцев: те либо просто отдыхали, либо смотрели фильм.

Из каждой записи выделили активность 15 известных сетей мозга и упростили размерность до двумерной. В итоге каждое состояние мозга занимало точку на плоскости, а возникающую кривую авторы связали с развитием мысли человека: если мысли несвязны, на графике будут отдельные точки, а если мысль развивается вокруг одной темы, будут появляться "червячки" - цепочки состояний, близких в пространстве.

Исследователи проследили за изменениями состояний мозга во время просмотра фильма. Они построили диаграмму переходов между состояниями для записей в состоянии покоя и при просмотре фильмов. Затем сравнили каждый шаг отдельных участников со средним значением по группе.

Оказалось, при просмотре фильма переходы между состояниями разных участников соответствуют друг другу больше, чем в состоянии покоя. Это значит, что просмотр фильма вызывает сходную активность в мозге разных людей.

Исследователи проанализировали, какие участки мозга активировались в момент перехода между состояниями и выяснили, что как в состоянии покоя, так и при просмотре фильма при смене "мыслей" на фМРТ активны одни и те же области: передняя и задняя поясная кора, предклинье и островковая доля.

Наконец, ученые сравнили количество переходов между состояниями в разные сессии фМРТ покоя в разное время у одних и тех же добровольцев. Параметр оказался устойчивым между разными попытками и днями, а значит, может рассматриваться как характерный признак, который сохраняется независимо от колебаний настроения, усталости и других факторов.

Поскольку из результатов следовало, что большое число переходов связано с большим числом сменяющих друг друга мыслей, ученые предположили, что большая частота переходов будет свойственна невротичным людям.

В заключение авторы работы посчитали, сколько переходов - то есть новых мыслей - возникает в день. В среднем в состоянии покоя у участников происходило около 6,5 перехода минуту, а значит за день в голове проносится более шести тысяч мыслей.

Ранее "Страна" писала, что ученые выяснили, что терпеть боль легче, если выругаться, но понятно объяснить феномен не сумели.

Также мы рассказывали, что ученые научились определять талант футболиста и успех всей команды по координатам игроков на поле.