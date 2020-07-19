В Киеве у ребенка отобрали велосипед. Инцидент случился на Осокорках на улице Урловской, рассказывает мать девочки в соцсети Facebook.

"10 минут назад (17:50 19.07.2020), Урловская, 3г, в районе садика, у моей дочки украли велосипед. Она гуляла на улице с одноклассницей. Дети присели отдохнуть, велосипеды стояли рядом. Подошел парень 17-18 лет, начал задавать вопросы, предложил отрегулировать велосипед, настойчиво приставал, просил покататься. Моя дочь категорически отказалась. Парень сел на велосипед и быстро уехал. Моя дочь попыталась его догнать на велосипеде подружки. Но естественно не смогла. Парень быть одет в серо-черную одежду, темная панамка", - рассказывает мать девочки.

Ранее "Страна" сообщала, что в июне у жителей Ровно массово угоняли велосипеды, а кражами промышлял бывший наркоторговец.

Также мы писали, что во время пандемии коронавируса в мире резко вырос спрос на велосипеды, который теперь опережает предложение.