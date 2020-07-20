В Центре общественного здоровья Украины рассказали, что правильное и достаточное употребление воды убережет от обезвоживания, особенно летом.

Первый признак обезвоживания - жажда. В ЦОЗ рассказали, как правильно пить воду, чтобы это принесло максимальную пользу организму и как уберечься от обезвоживания.

Публикация об этом появилась на странице ЦОЗ в воскоресенье, 19 июля.

Причины обезвоживания:

Повышенное потоотделение при высокой температуре тела или окружающей среды, чрезмерных физических нагрузках;

Ограничения потребления жидкости, некоторые заболевания, сопровождающиеся увеличением количества мочи (диабет);

Пищевые отравления, которые сопровождаются диареей, рвотой;

Употреблением в пищу продуктов, которые усиленно выводят воду (чай, кофе, алкоголь);

Прием некоторых лекарств;

Тепловой или солнечный удар;

Ожоги.

Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Употребление достаточного количества воды помогает избежать обезвоживания. ЦОЗ советует запомнить так правила:

пить чистую и свежую жидкость необходимо в течение всего времени, когда человек не спит, не опираясь на уровень активности и самочувствия;

каждый день необходимо пить 2 - 3 литра негазированной чистой воды небольшими порциями. Это правило особенно важно для пожилых людей, ведь с возрастом чувство жажды притупляется. Кофе, чай, бульон и т.д. в этот литраж не входят. Норма потребления воды зависит от веса. Чем он больше - тем больше нужно пить.

в жаркий день маленький ребенок должен выпивать не менее чашки воды (150 мл) каждые 30 минут, если ребенок болеет, жидкости нужно пить в 1,5-2 раза больше.

но время интенсивных физических нагрузках взрослый должен выпивать не менее литра воды в час;

не следует пить воду во время еды или сразу после. Это может помешать пищеварению. Лучше выпить немного теплой воды за 20 -30 минут, чтобы стимулировать выделение пищеварительных соков. Во время еды допускается незначительное количества напитков (воды, соков).

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