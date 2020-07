Ученые выяснили, что андские кондоры - вид американских хищных птиц-падальщиков - тратят на взмахи крыльями менее одного процента от общего времени полетов. Для крылатых это рекордно низкий показатель. Некоторые из них могут пролететь до 172 километров без взмахов крыльями.

Это выяснила команда орнитологов, отследив перемещения восьми неполовозрелых кондоров из Аргентины, они опубликовали результаты исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для крупных птиц каждый взмах крыльями очень затратен с энергетической точки зрения. Размах крыльев андийского кондора может достигать трех метров, а вес - пятнадцати килограммов, он один из самых больших летающих птиц в мире.

Кондоры предпочитают пассивную форму полета: они подолгу парят в небе, пользуясь восходящими потоками воздуха - тепловыми или обусловленными рельефом.

В 2013-2018 годах команда орнитологов во главе с Эмили Шепард (Emily Shepard) из Университета Суонси решила выяснить, как именно летают эти птицы.

Ученые закрепили на восьми неполовозрелых кондорах из Аргентины датчики, фиксирующие каждый взмах крыльями, высоту над уровнем моря и местоположение. Вес всей этой аппаратуры не превышал одного процента от общего веса птицы. Спустя десять дней датчики отсоединились и упали, после чего их забрали исследователи.

В общей сложности команде удалось записать данные о 235 часах полета кондоров. Исследованные кондоры чрезвычайно редко взмахивали крыльями: на это они тратили всего 1,3 процента от общего времени полетов. Это самый низкий показатель среди всех птиц. Отдельные кондоры могли пролететь от 98 до 317 минут, ни разу не взмахнув крыльями: с учетом их скорости, это соответствует расстоянию в 172 километра.

Чаще всего птицам приходилось прибегать к активному полету на малых высотах. В 75 процентах случаев это происходило во время взлета с поверхности. Еще одна ситуация, в которой кондоры взмахивали крыльями - переход с одного восходящего воздушного потока на другой.

