Гонщики "Формулы-1" не успели провести акцию по борьбе с расизмом перед стартом Гран-при Венгрии. Об этом сообщает Motorsport.

Пилоты начали вставать на колено, но не успели занять свои места. Заиграл гимн Венгрии, и все они поднялись на ноги, чтобы не оскорблять страну, в которой проходит турнир.

На первых двух этапах сезона-2020 некоторые пилоты вставали на одно колено за 15 минут до старта гонки. Это также происходило перед тем, как над трассой включали национальный гимн.

При этом российский гонщик Даниил Квят посчитал акцию с преклонением колена противоречащей русскому менталитету. Он отметил, что каждый борется с расизмом по-своему.

Квята публично поддержали некоторые российские спортсмены и политики. Среди них депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев, а также победитель ралли-рейда "Дакар" Сергей Карякин.

Также мы писали, как сразу шесть гонщиков "Формулы-1" отказались встать на колено для борьбы с расизмом.

Еще отметим, что босс команды "Формулы-1" предложил намеренно заразить коронавирусом своих гонщиков.