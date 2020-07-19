В воскресенье, 19 июля, неизвестные совершили ракетный обстрел посольства США в Багдаде.

Об этом сообщает агентство MEHR со ссылкой на местные издания.

"Иракские источники сообщили о ракетном нападении на посольство США в Багдаде в воскресенье", - говорится в сообщении.

Как отмечается, посольство США в иракской столице было атаковано тремя ракетами типа "Катюша". Они упали вокруг посольства.

Отметим, что ранее в "Зелёной зоне" Багдада, где находится посольство США, ракетные обстрелы проходят регулярно.

Напомним также, что в Багдаде исчезли четыре члена французской организации помощи христианам Востока.

Также "Страна" информировала, что на армяно-азербайджанской границе продолжаются бои. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах.