В интернете появилось видео с камер видеобналюдения в центре Черновцов, на котором зафиксирована драка со смертельным исходом. Видео опубликовало издание "Молодой буковинец".



На кадрах видно, что двое мужчин дрались около двух минут. Когда они боролись на лестнице, один из них резко упал после выстрела в голову. Затем стрелок потрогал обездвиженное тело и ушел к белой машине.



Источники издания сообщили, что стрелявший пытался отомстить за убийство 21-летнего сына, который погиб во время прошлогодней резни в спальном районе Гравитон. В полиции эту версию не комментируют.

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