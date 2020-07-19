Михаил Саакашвили заявил что действия украинских чиновников могут привести к исчезновению государства.

По его утверждению, чиновники на местах готовятся "к отколу от Украины", а часть политиков готовятся взять реванш в Киеве.

Об этом глава исполнительного комитета Национального совета реформ сказал эфире телеканала "Украина 24".

"Ситуация какая – отдали местным феодалам весь бюджет, они с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают частные армии. Здесь (в Одессе - Ред.) есть муниципальная охрана, просто обычные головорезы, "титушки", которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета", - сказал Михо.

"Готовится большой реванш тех сил, которые "Слуга народа" подвинула из центральной власти в прошлом году", - сказал он, имея в виду, видимо Петра Порошенко, который, по слухам, готовит бунт на осень.

"Часть из них готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве", - сказал Саакашвили.

Ранее "Страна" писала, что Саакашвили поднял вопрос о введении иностранцев в Верховный Суд Украины. Кроме того ранее Михаил Саакашвили заявил, что украинские чиновники вытеснили государство.