Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Закарпатской области, в результате которой погибли три человека. В результате столкновения иномарки с грузовиком на автодороге Киев-Чоп погибли три человека.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

"Сегодня, 19 июля, около 16.20 часов в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге Киев-Чоп, неподалеку от с. Ивановка Мукачевского района… Автомобиль "Mazda", за рулем которого находился 56-летний житель Мукачево, столкнулся с грузовиком "Man", который двигался ему навстречу, в направлении Ужгорода. В результате удара, крупногабаритную машину выбросило с дороги, после чего она загорелась", - говорится в сообщении.

Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек, погибли на месте аварии. 46-летняя женщина, доставлена в районную больницу для оказания медицинской помощи. Водитель грузовика с ушибами также госпитализирован в медучреждение.

"Обстоятельства и причины смертельной аварии полиция будет расследовать в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек)", - подытожили в полиции.

Как мы писали ранее, в ДТП погиб тренер местной футбольной команды "Мункач" с двумя детьми. Его жена выжила.

Ранее "Страна" также публиковала фото тройного ДТП в Харькове, в котором пострадали дети.