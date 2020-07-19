После того, как военкоматы начали призывать на срочную службу абитуриентов, которые проходят процедуру поступления в университет из-за отсутствия результатов ЗНО, народный депутат Антонина Савицкая обратилась в Министерство обороны с просьбой разъяснить, что поступающим делать в таком случае. В Минобороны рассказали процедуру для абитуриентов.

Файл с ответом появился в группе "Новини вищої освіти" на Facebook.

В документе говорится, что студенты, которые получили повестку в военкомат, должны обратиться в военные комиссариаты по месту жительства и пройти медицинский осмотр. После этого будущие студенты должны обратиться в местную призывную комиссию с просьбой ходатайствовать перед областной комиссией по поводу отсрочки от призыва.

Вместе с этим ВУЗам рекомендуют выдавать абитуриентам справку о том, что они претендуют на учебное место и проходят конкурс, чтобы начать обучение.

Ранее мы писали, что министр обороны Таран рассказал Раде, призывники какого возраста могут отказаться от срочной службы.

Также "Страна" рассказывала, что абитуриент рассказал, как его удерживают в киевском военкомате и хотят отправить в армию.