Как избежать призыва абитуриентом. Фото: ВСУ

После того, как военкоматы начали призывать на срочную службу абитуриентов, которые проходят процедуру поступления в университет из-за отсутствия результатов ЗНО, народный депутат Антонина Савицкая обратилась в Министерство обороны с просьбой разъяснить, что поступающим делать в таком случае. В Минобороны рассказали процедуру для абитуриентов. 

Файл с ответом появился в группе "Новини вищої освіти" на Facebook. 

В документе говорится, что студенты, которые получили повестку в военкомат, должны обратиться в военные комиссариаты по месту жительства и пройти медицинский осмотр. После этого будущие студенты должны обратиться в местную призывную комиссию с просьбой ходатайствовать перед областной комиссией по поводу отсрочки от призыва. 

Вместе с этим ВУЗам рекомендуют выдавать абитуриентам справку о том, что они претендуют на учебное место и проходят конкурс, чтобы начать обучение. 

Отсрочка для абитуриентов в Украине

Ранее мы писали, что министр обороны Таран рассказал Раде, призывники какого возраста могут отказаться от срочной службы

Также "Страна" рассказывала, что абитуриент рассказал, как его удерживают в киевском военкомате и хотят отправить в армию.

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