На одном из Запорожских курортов отдыхающие записали видео, как бабушка купает в море своего внука, привязав его к поводку.

Курьезным видео поделились очевидцы в соцсети.

Так, женщина стояла на берегу, пока ее внук купался в море. В это время бабушка держала поводок, который был привязан к ноге ребенка. Вероятно, женщина надела поводок на мальчика в целях безопасности, но со стороны это выглядело жестоко по отношению к ребенку.

Стоит отметить, что сам мальчик не чувствовал себя несчастным. Он купался в море и улыбался.

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