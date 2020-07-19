Народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, которая заявила, что у безработных рождаются дети "очень низкого качества", считает что зарплата депутатов Верховной Рады Украины, маленькая и ее не хватает для качественного обеспечения работы членов парламента.

Об этом она заявила в интервью hromadske.

"Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата", - считает Третьякова.

Она уточнила, что депутатам насчитывают в среднем 42 тысячи гривень в месяц "брутто" а после вычета налогов они получают 32-35 тысяч в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.

"Здесь очень какие-то интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают. Это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать", - отметила депутат.

В то же время большой проблемой она считает низкие выплаты на организацию работы народного депутата. В частности, довольно много времени занимает обработка входящей корреспонденции, чем, по ее словам, в европейской практике занимается офис народного депутата.

"Народный депутат должен иметь юридическую поддержку, организационную... должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник... На помощников эта сумма, предоставляется - 42 тысячи гривень на четырех человек - это мало", - говорит Третьякова.

По ее мнению, действующая организация работающего народного депутата не дает ему возможности "отдать все необходимое родине во время его каденции".

Ранее мы писали, что председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и заместитель Елена Кондратюк за июнь заработали по 89 270 гривен.

Также мы рассказывали, что иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают до 150 тысяч гривен зарплаты в день.