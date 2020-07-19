"Не дождетесь!" Пресс-секретарь Лукашенко отреагировала на слухи о госпитализации Бацьки
В некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что президента Беларуси Александра Лукашенко, который готовится к предстоящим выборам, госпитализировали с гипертоническим кризом.
Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт опровергла эти слухи и заявила, что распространители слухов не дождутся ухудшения здоровья белорусского лидера.
Об этом она сказала в комментарии РИА "Новости".
"Традиционное - не дождётесь", - сказала Эйсмонт.
В сообщениях Telegram-каналов отмечается, что ухудшение самочувствия Лукашенко произошло через час после встречи в Минске с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
Ранее "Страна" писала, что Лукашенко предложил запретить не служившим в армии претендовать на пост президента.
Также мы рассказывали, что в Беларуси прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов конкурентов Бацьки.