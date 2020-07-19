В некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что президента Беларуси Александра Лукашенко, который готовится к предстоящим выборам, госпитализировали с гипертоническим кризом.

Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт опровергла эти слухи и заявила, что распространители слухов не дождутся ухудшения здоровья белорусского лидера.

Об этом она сказала в комментарии РИА "Новости".

"Традиционное - не дождётесь", - сказала Эйсмонт.

В сообщениях Telegram-каналов отмечается, что ухудшение самочувствия Лукашенко произошло через час после встречи в Минске с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее "Страна" писала, что Лукашенко предложил запретить не служившим в армии претендовать на пост президента.

Также мы рассказывали, что в Беларуси прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов конкурентов Бацьки.