В Харькове женщина убила своего мужчину и целую неделю жила с его телом. Фото
В Харькове женщина убила своего сожителя и более недели провела с его телом в квартире.
Как сообщает полиция, 18 июля к правоохранителям обратилась местная жительница. Она пожаловалась на неприятный запах в доме. На место выехала следственно-оперативная группа. В доме полицейские обнаружили тело 49-летнего мужчины с многочисленными ранениями, в жилище находилась и 57-летняя женщина.
Правоохранителям она рассказала, что 10 июля распивала со своим сожителем спиртные напитки и убила его во время ссоры.
Следователи открыли уголовное дело, женщина задержана. Досудебное следствие продолжается.
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