В социальных сетях появились фото и видео, как мэр Киева Виталий Кличко отпраздновал свое 49-летие.

Публикацию об этом разместила на своей странице в ФБ Маришка Грин, солистка группы "Не говори маме" ("Don't Tell Mom cover band"), которая выступала на этом празднике.

Она опубликовала на своей странице селфи с Виталием Кличко, а также видео с дня рождения. На большом открытом пространстве поставлена сцена для музыкантов.

Звучит знаменитая песня AC/DC Hells Bells Празднование проходила сегодня ночью после полуночи на берегу. Как отметила солистка группы, празднование проходило на берегу Каневского водохранилища.

То есть Кличко, получается, отметил день рождения, как и полагается 19 июля. Также, судя по отметкам в соцсетях, вечеринка проходила в пляжном городке клубного типа "Senator Beach Club" на Каневском водохранилище возле Переяслава-Хмельницкого.

Судя по видео Марии, под вечер на празднике запускали салют. Огни в темном небе загорались под рок-музыку группы AC/DC песня "Hells Bells", салют длился больше минуты.

После этого ведущий праздника поздравил Виталия Кличко, призвал гостей сделать это хором и выйти к микрофону и поздравить мэра лично. В конце видео слышно, что кто-то из гостей решился взять микрофон, чтобы поздравить Кличко во всеуслышание.

Фото: Facebook/Маришка Грин

Напомним, что сын мэра Киева - Егор Кличко - в день рождения отца объявил ему о своем решении баллотироваться на пост киевского градоначальника. Кличко сказал, что благословил сына.

Ранее Виталий Кличко сообщил "Стране", что взял отпуск на два дня по случаю своего дня рождения.