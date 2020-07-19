Президент США Дональд Трамп приписал победу в мировых войнах Соединенным Штатам.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, лидер США выступил против переименования военных баз "Форт Брэгг" и "Форт Роберт Ли". По его словам, именно оттуда американцы выиграли "две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных".

Трамп считает, что переименование фортов будет знаком неуважения к победам США в мировых войнах.

Американский лидер также пригрозил военным, что может наложить вето на оборонный бюджет на следующий год, если в нем будут прописаны эти переименования.

"Меня не волнует, что говорят военные. Решение должен принимать я", - отметил Трамп.

Напомним, комитет сената Соединенных Штатов Америки уже одобрил оборонный бюджет на 2021 год в размере 740 миллионов долларов. Прежде чем проект поступит на подписание президенту, он пройдет еще две процедуры рассмотрения — в сенате и палате представителей. В законопроекте по оборонному бюджету уже прописаны меры по переименованию фортов, которые носят имена рабовладельцев времен Гражданской войны в США.

Ранее "Страна" рассказывала, что согласно опросу, проведенному этим же телеканалом, Дональд Трамп сократил отставание от Джо Байдена в борьбе за симпатии американцев.

Также мы писали, как Трамп решил отказаться от встреч с избирателями из-за коронавируса.