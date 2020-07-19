В Мариуполе Донецкой области 24-летний житель организовал мошеннический call-центр, с помощью которого он выманивал деньги у доверчивых украинцев.

Об этом информирует полиция Донецкой области.

За день таким образом мошенникам удалось заполучить около 50 тысяч гривен.

"Работники call-центра" звонили людям, представлялись сотрудниками банков и выманивали реквизиты карт, а после переводили с них деньги организатору.

Офис, в котором "трудились" 35 человек, был расположен в центре города и замаскирован под интернет-магазин.

"Операторы представлялись сотрудниками отдела мониторинга банковского учреждения и под разными предлогами узнавали персональные данные потерпевших. В дальнейшем устанавливали контроль над их счетами и списывали с них деньги на карточку организатора группировки", – сказано в сообщении полиции.

У мошенников была разработана система внутренних инструкций: например, как вести разговор, если "жертва" отказывается сообщать пароли.

"Полицейские собрали доказательства противоправной деятельности фигурантов. В ходе обыска в call-центре изъято 64 единицы компьютерной техники, сим-карты, средства связи, которые использовались для совершения преступлений, а также записи с "рекомендациями" по выманиванию личной информации", – пояснили в полиции.

Дело расследуют по статье "мошенничество", наказание предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что дело мошенника, продававшего должность николаевского губернатора за $3 млн, ушло в суд.

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