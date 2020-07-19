В Украине за 29-ю неделю 2020 года цены на фрукты и овощи изменились. Так, цены на картофель за прошедшую неделю снизились, морковь и петушка подорожала.

В то же время цены на сезонные ягоды и фрукты в Украине резко упали за прошлые семь дней, сильно подешевели арбузы и дыни.

Об этом говорят данные сайта East-Fruit.

Петрушка выросла на 30%, кинза на 10%, а цена на укроп немного упала.

Цены на лук и картофель в Украине немного упали, морковь наоборот подорожала, однако колебание цен незначительное - в пределах нескольких американских центов.

Цены на фрукты и ягоды стали ниже. Сезонно подешевел арбуз - сейчас он в Украине в среднем по 20 центов за килограмм - это около 6 гривен.

Максимальный обвал цен за последнюю неделю был зафиксирован на дыни. Так, средние цены на нее снизились до 10,14 грн/кг.

Помидоры в Украине немного подешевели, а огурцы незначительно прибавили в стоимости. Сейчас помидоры стоят около 90 центов за килограмм - чуть больше 20 гривен в среднем по стране.

Персики и абрикосы незначительно подешевели, а черешня наоборот немного подорожала из-за того, что самый пик созревания ягоды прошел.

Ранее мы писали, что в июне в Украине потребительские цены росли не так быстро, как в весенние месяцы. Так, инфляция в июне увеличились на 0,2%. В мае она поднималась на 0,3%, в апреле и в марте - на 0,8%.

Также мы писали, что ВВП Украины за четыре месяца упал на 5%.