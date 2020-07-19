Директор Киевского частного родильного дома "Лелека" Валерий Жукин рассказал о том, что впервые в его практике в элитном медицинском заведении родители написали отказ от новорожденного ребенка - девочки.

Про словам врача, они не захотели лечить девочку, у которой были проблемы со здоровьем. Директор шокирован таким поступком и призывает родителей быть ответственными за своих детей.

Об этом Жукин написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в последний раз сталкивался с подобной ситуацией много-много лет назад еще в советское время.

"Родился ребенок с не таким уж критичным пороком развития. Ситуация требует медицинской помощи, но выглядит вполне излечимой и корректируемой. Бывало и похуже", - рассказал врач.

По его словам, порок до родов практически не диагносцируется, но он коррегируемый, исправляемый, его можно лечить.

"Мы долго беседовали. Приводили аргументы. Объясняли. Бесполезно. Теперь ребенок лежит в Лелеке. Один. И на свете у него никого нет кроме Лелеки. И имя для свидетельства о рождении ему дала Лелека, - написал директор медучреждения.

"Пишу, чтобы все люди задумались об ответственности за своих детей. Подобные случаи редки, но с какой-то периодичностью встречаются в практике", - добавил он.

Отметим, что "Лелека" - элитное медицинское учреждение, цены на стандартные роды там стартуют с 54 тысяч гривен, а цена на ведение беременности стартует с 22 тысяч гривен.

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