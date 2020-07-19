Букмекерские конторы начали принимать ставки на результаты выборов мэра Киева. Верещук на втором месте
Букмекерские конторы начали принимать ставки на результаты выборов мэра Киева, которые состоятся 25 октября.
Лидером гонки, по данным прогнозистов, является действующий мэр столицы Виталий Кличко. На его победу в выборах дают коэффициет 1,3.
Примечательно, что кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, которая победила на партийных праймериз, по мнению букмекеров идет на втором месте, сильно опережая Андрея Пальчевского и шоумена Сергея Притулу. На ее победу дают коэффициент 6, на Пальчевского и Притулу - 9 и 10 соответственно.
Отметим, что букмекеры принимают ставки и на таких кандидатов в мэры Киева, как Дмитрий Гордон и Гарик Корогодский. На их победы дают коэффициент 150.
Напомним, что Киева Кличко взял отпуск на два дня, чтоб отпраздновать день рождения.
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