Букмекерские конторы начали принимать ставки на результаты выборов мэра Киева, которые состоятся 25 октября.

Лидером гонки, по данным прогнозистов, является действующий мэр столицы Виталий Кличко. На его победу в выборах дают коэффициет 1,3.

Примечательно, что кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, которая победила на партийных праймериз, по мнению букмекеров идет на втором месте, сильно опережая Андрея Пальчевского и шоумена Сергея Притулу. На ее победу дают коэффициент 6, на Пальчевского и Притулу - 9 и 10 соответственно.

Отметим, что букмекеры принимают ставки и на таких кандидатов в мэры Киева, как Дмитрий Гордон и Гарик Корогодский. На их победы дают коэффициент 150.

Напомним, что Киева Кличко взял отпуск на два дня, чтоб отпраздновать день рождения.

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