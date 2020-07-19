В Киеве на Набережной возле пешеходного моста случилось масштабное ДТП с участием как минимум четырех автомобилей.

Об этом сообщает портал "Киев оперативный" на странице в соцсети Facebook.

"Масштабное автопроисшествие произошло на Набережной, возле с пешеходным мостом. Детали устанавливаются", - говорится в комментарии к видео.

Как видно на кадрах, в аварию угодили сразу несколько иномарок. Пострадали и припаркованные у обочины транспортные средства.

Подробности происшествия и информация о пострадавших на данный момент неизвестны.

Ранее "Страна" сообщала, как под Киевом произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Есть пострадавшие.

Также мы писали, что на трассе под Киевом, где погибла семья, снова произошло смертельное ДТП.