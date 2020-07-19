Королевская семья опубликовала еще два фото с тайной свадьбы внучки королевы Великобритании Елизаветы II Беатрис. Бракосочетание с итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци прошло в пятницу, 17 июля, свадьба была не пышной из-за коронавируса. ф

Снимки опубликованы на странице королевской семьи в Facebook.

"Ее Королевское Высочество принцесса Йоркская Беатриче и мистер Мапелли Моцци были тронуты теплыми пожеланиями, которые они получили со времени их свадьбы, и рады поделиться двумя дополнительными фотографиями своего счастливого дня". - говорится в подписи к двум фото, опубликованным в сети.

На фотографиях изображены принцесса Беатрис и мистер Мапелли Моцци на территории Королевской Ложи после свадьбы.

Фото:Facebook/The Royal Family. Photographs by Benjamin Wheeler.

Напомним, церемония, на которой присутствовали только члены семьи и близкие друзья пары, прошла в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. Беатрис и Эдоардо были очень расстроены, что не было пышной многолюдной свадьбы. Однако они очень боялись возможности заразиться и не хотели подвергать риску гостей.

Как писала "Страна", о помолвке Беатрис королевская семья объявила почти год назад.