Главный тренер ФК "Мункач" Виктор Ряшко погиб в ДТП под Мукачево.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Сегодня нашу академию постигло большое горе - трагически в ужасной автомобильной катастрофе оборвалась жизнь главного тренера МФА "Мункач" Виктора Ивановича Ряшко", - говорится в сообщении.

При этом, как написал журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook, погибли еще и дети Виктора.

"Единственный человек, выживший в автомобиле Mazda - жена тренера. Также в автомобиле было двое детей 11 и 13 лет - они также погибли. Информацию неофициально подтверждают в больнице Мукачево", - пишет журналист.

Ранее сообщалось, что на трассе под Киевом, где погибла семья, снова произошло смертельное ДТП.

Также мы писали, что в тройном ДТП в Харькове пострадали дети.