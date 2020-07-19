В ДТП под Мукачево главный тренер футбольного клуба "Мункач" погиб вместе с детьми
Главный тренер ФК "Мункач" Виктор Ряшко погиб в ДТП под Мукачево.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
"Сегодня нашу академию постигло большое горе - трагически в ужасной автомобильной катастрофе оборвалась жизнь главного тренера МФА "Мункач" Виктора Ивановича Ряшко", - говорится в сообщении.
При этом, как написал журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook, погибли еще и дети Виктора.
"Единственный человек, выживший в автомобиле Mazda - жена тренера. Также в автомобиле было двое детей 11 и 13 лет - они также погибли. Информацию неофициально подтверждают в больнице Мукачево", - пишет журналист.
Ранее сообщалось, что на трассе под Киевом, где погибла семья, снова произошло смертельное ДТП.
Также мы писали, что в тройном ДТП в Харькове пострадали дети.