По факту избиения женщины в маршрутке, в которой она оплатила два места, полиция Днепра открыла уголовное производство.

Конфликтная ситуация произошла во время движения маршрутного автобуса в Шевченкоському районе Днепра, когда девушка оплатила два места.

На месте происшествия пострадала от написания заявления и рассмотрения дела отказалась, однако следственным подразделением данная ситуация квалифицирована по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Также в Шевченковском отделе полиции зарегистрировано в журнале единого учета факт избиения мужчины, причастного к указанному инциденту. В ближайшее время по данному материалу будет принято законное решение.

Как сообщалось, инцидент произошел в маршрутке Днепра. Пострадавшая заплатила за два места, после чего нарвалась на волну агрессии со стороны нескольких пассажиров, а водитель не отреагировал на произошедшее. Пассажирка заплатила за место, которое было рядом с ней, якобы к ней должен был вскоре подсесть кто-то знакомый.

Однако на свободное место рядом с ней села пенсионерка и начала читать книгу. Когда пассажирка возмутилась, за пенсионерку вступились другие пассажиры, которые начали оскорблять сидевшую.

Тогда оскорбленная пассажирка полезла в драку с другой женщиной. В какой-то момент в конфликт вмешался мужчина, который, как видно на ролике, несколько раз ударил девушку по голове. В результате она ударилась об окно и поручень.

Отметим, что позже в Днепре нашли и избили мужчину, который ударил девушку в маршрутке.

Еще мы рассказывали, что в Днепропетровской области задержали вооруженную банду, которая похищала и пытала людей.